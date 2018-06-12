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12.06.2018, 20:11

Отравление детей в Николаеве: полиция нашла распылившего газ

Отравление детей в Николаеве: полиция нашла распылившего газ - Фото
Фото: mk.dsns.gov.ua

16-летний подросток уверяет, что брызнул из баллончика не нарочно

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Полиция установила личность и сообщила о подозрении хулигану, из-за действий которого отравились ученики школы Николаева. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следователи выясили, что к инциденту причастен 16-летний юноша. Подросток сказал, что распылил в помещении уборной учебного заведения газ из перечного баллончика не нарочно, а по неосторожности. Школьник объяснил, что носил с собой баллончик для самообороны.

Следователи Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начали расследование уголовного производства по признакам ч.1 ст.296 УК "хулиганство". По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему сообщили о подозрении. Досудебное следствие продолжается.

21 мая 36 учеников школы №6 в Заводском районе Николаева были госпитализированы с признаками отравления неизвестным газом. На втором этаже школы, по предварительным данным, распылили неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из учебного заведения эвакуировали около 400 учеников. 

Николаевские правоохранители квалифицировали массовое отравление детей в школе неизвестным веществом как "хулиганство"

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Теги: Николаев, отравление, дети
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