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07.08.2018, 12:53

Отравление детей во Львовской области: растет число пострадавших

Отравление детей во Львовской области: растет число пострадавших - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Причина отравления детей пока неизвестна

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Во Львовской области количество пострадавших в результате отравления увеличилось до 26 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

По состоянию на сегодня, 7 августа, в больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет с диагнозом "пищевая токсикоинфекция".

Полицейские установили, что все они являются жителями Хмельницкой области в возрасте 12-16 лет, также есть взрослый 25 лет.

Дети отдыхали в гостинице одного из сел Пустомытовского района, где и питались.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение правил борьбы с эпидемиями). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.

7 августа 2018 года сообщалось, что в гостинице "Джем Раковец" отравились 16 детей и один взрослый.

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Теги: отравление, полиция, дети, львовская область
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