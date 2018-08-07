Отравление детей во Львовской области: растет число пострадавших

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Причина отравления детей пока неизвестна

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Во Львовской области количество пострадавших в результате отравления увеличилось до 26 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

По состоянию на сегодня, 7 августа, в больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет с диагнозом "пищевая токсикоинфекция".

Полицейские установили, что все они являются жителями Хмельницкой области в возрасте 12-16 лет, также есть взрослый 25 лет.

Дети отдыхали в гостинице одного из сел Пустомытовского района, где и питались.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение правил борьбы с эпидемиями). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.

7 августа 2018 года сообщалось, что в гостинице "Джем Раковец" отравились 16 детей и один взрослый.