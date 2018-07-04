Отравление в детском лагере: у девочки диагностировали энцефалит

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Предварительно, причиной массового отравления детей в Киевской области могли стать йогурты, хранившиеся с нарушением температурного режима

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Девочке, одной из 12 детей, которые отравились в частном лагере в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, поставили предварительный диагноз "энцефалит". По состоянию на 3 июля ребенок находился в тяжелом состоянии в столичной больнице Охматдет, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Еще 11 детей находятся в удовлетворительном состоянии, 10 из них родители уже забрали домой, еще один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Все 12 пострадавших – члены одной группы, воспитанники ДЮСШ "Школа Дерюгиных". У детей из других групп проблем со здоровьем нет, при этом все они питались в одной столовой.

Расследование показало, что 30 июня всем 226 детям в лагере на полдник выдали йогурты со злаками и лактулозой, срок потребления которых истекал на следующий день – 1 июля. У 26 воспитанников ДЮСШ тренеры забрали эти йогурты и сутки хранили их в собственных комнатах без соблюдения необходимого температурного режима, после чего вернули детям.

2 июля 2018 года в детском лагере Славутич в селе Цибли Киевской области у 12 детей появились симптомы пищевого отравления. Восьмилетнюю девочку госпитализировали в состоянии комы, остальные дети были помещены в изолятор. По факту отравления прокуратура открыла уголовное производство.