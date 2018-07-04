Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.07.2018, 11:29

Отравление в детском лагере: у девочки диагностировали энцефалит

Отравление в детском лагере: у девочки диагностировали энцефалит - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Предварительно, причиной массового отравления детей в Киевской области могли стать йогурты, хранившиеся с нарушением температурного режима

Реклама
Реклама

Девочке, одной из 12 детей, которые отравились в частном лагере в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, поставили предварительный диагноз "энцефалит". По состоянию на 3 июля ребенок находился в тяжелом состоянии в столичной больнице Охматдет, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Еще 11 детей находятся в удовлетворительном состоянии, 10 из них родители уже забрали домой, еще один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Все 12 пострадавших – члены одной группы, воспитанники ДЮСШ "Школа Дерюгиных". У детей из других групп проблем со здоровьем нет, при этом все они питались в одной столовой.

Расследование показало, что 30 июня всем 226 детям в лагере на полдник выдали йогурты со злаками и лактулозой, срок потребления которых истекал на следующий день – 1 июля. У 26 воспитанников ДЮСШ тренеры забрали эти йогурты и сутки хранили их в собственных комнатах без соблюдения необходимого температурного режима, после чего вернули детям.

2 июля 2018 года в детском лагере Славутич в селе Цибли Киевской области у 12 детей появились симптомы пищевого отравления. Восьмилетнюю девочку госпитализировали в состоянии комы, остальные дети были помещены в изолятор. По факту отравления прокуратура открыла уголовное производство.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: отравление детей, энцефалит, детский лагерь, массовое отравление, отравление
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Одессе из моря забил грязевой гейзер: видео
Общество В Одессе из моря забил грязевой гейзер: видео
Сын легендарной Тины Тернер покончил с собой - СМИ
Общество Сын легендарной Тины Тернер покончил с собой - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 