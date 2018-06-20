Парковка авто запрещена: ОБСЕ сообщила о новых запретах боевиков

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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Инцидент произошел в 16 километрах от захваченного гибридными войсками РФ Донецка

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Боевики запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ парковать свои автомобили на территории блокпоста во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На блокпосте на автодороге Н15 к востоку от населенного пункта, что в 16 километрах к юго-западу от Донецка, член вооруженных формирований сказал патрулю миссии, что наблюдатели не могут парковать свои транспортные средства на территории блокпоста", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 18 июня, осуществляя полет мини-беспилотник вблизи Петровского, команда СММ также слышала 6–8 выстрелов из стрелкового оружия в одном киилометре к югу от своего местонахождения.

По оценке наблюдателей, выстрелы были направлены на БПЛА. Члены патруля миссии благополучно приземлили БПЛА.

27 марта 2018 года боевики террористической организации ДНР запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам в Кременце.