Пассажиры рейса Милан-Львов заперты в аэропорту уже 12 часов

Рейск итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Милана (Бергамо) во Львов задержан на 12 часов без объяснения причин. Об этом LIGA.net сообщил представитель аэропорта Львов, который должен был принять самолет в 11:00 сегодня, 24 июня.
Пассажиры рейса EG223 Milan Bergamo (BGY) - Lviv (LWO) сообщают, что заперты на территории итальянского аэропорта. По их словам, представители Ernest Airlines, которая осуществляют рейс, не называют причину задержки.
Эту информацию подтвердили в аэропорту Львов. Там сказали, что ни итальянский аэропорт, ни авиакомпания не сообщают объясняют причину задержки рейса.
Также сказано, что львовский аэропорт готовится принять самолет из Милана около 4:00 утра 25 июня, однако это не точная информация и время может измениться.
"Один из официальных представителей аэропорта поздравил нашу группу средним пальцем при попытке видеосъемки", - написал у себя в Facebook Роман Машталер, отметив, что представители авиакомпании не выходят на связь.
По его словам, люди без еды и воды в аэропорту 12 часов, пять из которых они провели в терминале.
Также в пресс-службе украинского аэропорта сообщили, что получили сообщение о задержке рейса "недавно". На сайте указано, что самолет, который должен был прилететь из Милана в 11:00 дня 24 июня, задерживается.
Дополнено: Позже в аэропорту Львов сообщили, что рейсы Милан-Львов и Львов-Неаполь, которые выполняет авиакомпании Ernest Airlines отменены по техническим причинам. Украинский аэропорт занимается расселением пассажиров рейса Львов-Неаполь в гостиницах и обеспечением питания.
"Сейчас организацией всего процесса занимается аэропорт, как организация, которая предоставляет услуги компании ERNEST AIRLINES. От коллег из Италии имеем информацию, что подробнее об этих рейсы знать утром", - пишет Львовская газета со ссылкой на диспетчерскую службу.