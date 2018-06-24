Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.06.2018, 22:26

Пассажиры рейса Милан-Львов заперты в аэропорту уже 12 часов

Пассажиры рейса Милан-Львов заперты в аэропорту уже 12 часов - Фото
Фото: LowcostAvia

Рейс из Милана во Львов был задержан без объяснения причин. Спустя 12 часов рейс отменили

дополнено
Реклама
Реклама

Рейск итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Милана (Бергамо) во Львов задержан на 12 часов без объяснения причин. Об этом LIGA.net сообщил представитель аэропорта Львов, который должен был принять самолет в 11:00 сегодня, 24 июня.

Пассажиры рейса EG223 Milan Bergamo (BGY) - Lviv (LWO) сообщают, что заперты на территории итальянского аэропорта. По их словам, представители Ernest Airlines, которая осуществляют рейс, не называют причину задержки.

Эту информацию подтвердили в аэропорту Львов. Там сказали, что ни итальянский аэропорт, ни авиакомпания не сообщают объясняют причину задержки рейса. 

Также сказано, что львовский аэропорт готовится принять самолет из Милана около 4:00 утра 25 июня, однако это не точная информация и время может измениться. 

"Один из официальных представителей аэропорта поздравил нашу группу средним пальцем при попытке видеосъемки", - написал у себя в Facebook Роман Машталер, отметив, что представители авиакомпании не выходят на связь.

По его словам, люди без еды и воды в аэропорту 12 часов, пять из которых они провели в терминале.

Также в пресс-службе украинского аэропорта сообщили, что получили сообщение о задержке рейса "недавно". На сайте указано, что самолет, который должен был прилететь из Милана в 11:00 дня 24 июня, задерживается.

Дополнено: Позже в аэропорту Львов сообщили, что рейсы Милан-Львов и Львов-Неаполь, которые выполняет авиакомпании Ernest Airlines отменены по техническим причинам. Украинский аэропорт занимается расселением пассажиров рейса Львов-Неаполь в гостиницах и обеспечением питания.

"Сейчас организацией всего процесса занимается аэропорт, как организация, которая предоставляет услуги компании ERNEST AIRLINES. От коллег из Италии имеем информацию, что подробнее об этих рейсы знать утром", - пишет Львовская газета со ссылкой на диспетчерскую службу.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Ernest Airlines, Львов, авиакомпания, аэропорт, задержка рейса, рейс милан -львов, милан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Эрдоган запретил в Турции Uber - СМИ
Мир Эрдоган запретил в Турции Uber - СМИ
В России могут ограничить работу сервиса Booking.com
Экономика В России могут ограничить работу сервиса Booking.com
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 