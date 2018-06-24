Пассажиры рейса Милан-Львов заперты в аэропорту уже 12 часов

Фото: LowcostAvia

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Рейс из Милана во Львов был задержан без объяснения причин. Спустя 12 часов рейс отменили

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Рейск итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Милана (Бергамо) во Львов задержан на 12 часов без объяснения причин. Об этом LIGA.net сообщил представитель аэропорта Львов, который должен был принять самолет в 11:00 сегодня, 24 июня.

Пассажиры рейса EG223 Milan Bergamo (BGY) - Lviv (LWO) сообщают, что заперты на территории итальянского аэропорта. По их словам, представители Ernest Airlines, которая осуществляют рейс, не называют причину задержки.

Эту информацию подтвердили в аэропорту Львов. Там сказали, что ни итальянский аэропорт, ни авиакомпания не сообщают объясняют причину задержки рейса.

Также сказано, что львовский аэропорт готовится принять самолет из Милана около 4:00 утра 25 июня, однако это не точная информация и время может измениться.

"Один из официальных представителей аэропорта поздравил нашу группу средним пальцем при попытке видеосъемки", - написал у себя в Facebook Роман Машталер, отметив, что представители авиакомпании не выходят на связь.

По его словам, люди без еды и воды в аэропорту 12 часов, пять из которых они провели в терминале.

Также в пресс-службе украинского аэропорта сообщили, что получили сообщение о задержке рейса "недавно". На сайте указано, что самолет, который должен был прилететь из Милана в 11:00 дня 24 июня, задерживается.

Дополнено: Позже в аэропорту Львов сообщили, что рейсы Милан-Львов и Львов-Неаполь, которые выполняет авиакомпании Ernest Airlines отменены по техническим причинам. Украинский аэропорт занимается расселением пассажиров рейса Львов-Неаполь в гостиницах и обеспечением питания.

"Сейчас организацией всего процесса занимается аэропорт, как организация, которая предоставляет услуги компании ERNEST AIRLINES. От коллег из Италии имеем информацию, что подробнее об этих рейсы знать утром", - пишет Львовская газета со ссылкой на диспетчерскую службу.