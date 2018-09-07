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07.09.2018, 07:38

"Перемирие": сегодня оккупанты били из пушек 152 мм по Крымскому

"Перемирие": сегодня оккупанты били из пушек 152 мм по Крымскому - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Вчера и сегодня потерь среди военнослужащих нет

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Сегодня, 7 сентября, гибридная российская армия, несмотря на "школьное" перемирие, впервые с лета применила запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию. Произошло это в Луганской области, пишет в Facebook оперативное командование Север.

Оккупационный контингент использовал артсистемы калибра 152 мм. Всего по позициям украинских войск в районе села Крымское на Бахмутской трассе было выпущено 10 снарядов.

Стреляли, как уточняет сводка, из временно оккупированного поселка Голубовское, что в 7-10 км на юго-запад от Крымского за Желобком.

Село Крымское на карте региона:

Также сегодня оккупанты обстреляли позиции сил ООС в Гнутово и Водяном. Позавчера на позициях в последнем погиб 20-летний морпех.

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Всего за 6 сентября оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ: в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорских, Пивденное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Так со спутника выглядят некоторые позиции военных у села Крымское:

Разведка говорит, что за 6 сентября были уничтожены двое боевиков, а трое их подельников ранены.

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Теги: война в донбассе, артиллерия, сводка оос, 152 мм, Крымское
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