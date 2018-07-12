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12.07.2018, 20:45

Пинзеник: Протестующий сам кинулся на капот моего автомобиля

Пинзеник: Протестующий сам кинулся на капот моего автомобиля - Фото
Фото: скриншот с видео

Депутат Елена Масорина, которая находилась в автомобиле Пинзеника, заявила, что инцидент произошел вне пешеходного перехода

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Народный депутат Павел Пинзеник утверждает, что участник акции протеста  на улице Институтской сам бросился на капот его автомобиля. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

По словам Пинзеника, перед поворотом на улицу Шелковичную его автомобиль попытались остановить митингующие. Депутат говорит, что они начали бить по машине тяжелыми предметами, из-за чего разбилось зеркало заднего вида.

"Пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или через разбитое заднее стекло. На капот бросился один из митингующих. Автомобиль, конечно, остановился. После этого был заблокирован", - заявил депутат.

По словам Пинзеника, митингующие требовали, чтобы он вернулся в сессионный зал.

При этом депутат скептически отнесся к информации о том, что у пострадавшего якобы сломана нога. "Маловероятно. Я сам видел, как ему надоело лежать на капоте, он собственными руками и ногами слез и ушел", - сказал Пинзеник.

Также он заявил, что собирается написать заявление о преступлении со стороны протестующего.

Депутат Елена Масорина, которая вместе с депутатом Олегом Кришиным находилась в автомобиле Пинзеника, заявила, что инцидент произошел вне пешеходного перехода.

Ранее Украинская правда сообщила, что на улице Шелковичной внедорожник Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

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Теги: дтп, депутат, институтская, павел пинзеник, протестующий
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