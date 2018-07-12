Пинзеник: Протестующий сам кинулся на капот моего автомобиля

Народный депутат Павел Пинзеник утверждает, что участник акции протеста на улице Институтской сам бросился на капот его автомобиля. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.
По словам Пинзеника, перед поворотом на улицу Шелковичную его автомобиль попытались остановить митингующие. Депутат говорит, что они начали бить по машине тяжелыми предметами, из-за чего разбилось зеркало заднего вида.
"Пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или через разбитое заднее стекло. На капот бросился один из митингующих. Автомобиль, конечно, остановился. После этого был заблокирован", - заявил депутат.
По словам Пинзеника, митингующие требовали, чтобы он вернулся в сессионный зал.
При этом депутат скептически отнесся к информации о том, что у пострадавшего якобы сломана нога. "Маловероятно. Я сам видел, как ему надоело лежать на капоте, он собственными руками и ногами слез и ушел", - сказал Пинзеник.
Также он заявил, что собирается написать заявление о преступлении со стороны протестующего.
Депутат Елена Масорина, которая вместе с депутатом Олегом Кришиным находилась в автомобиле Пинзеника, заявила, что инцидент произошел вне пешеходного перехода.
Ранее Украинская правда сообщила, что на улице Шелковичной внедорожник Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.