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20.07.2018, 12:27

По делу Шеремета провели более 20 экспертиз - ГПУ

По делу Шеремета провели более 20 экспертиз - ГПУ - Фото
Павел Шеремет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ГПУ отметили, что на данном этапе отрабатывается четыре основные версии убийства журналиста

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За два года расследования убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители провели более 20 экспертиз. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, опрошено десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве.

"На данном этапе отрабатывается четыре основные версии относительно мотивов совершения убийства Шеремета: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле (руководитель издания Украинская правда, - ред.)", - уточнил Лысенко.

Он добавил, что к проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР. О подозрении пока никому не сообщалось.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сегодня в эфире 112.Украина заявил, что расследование убийства Шеремета затрудняет невозможность исследовать контакты журналиста с бывшими представителями украинской власти, которые скрываются в РФ.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

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Теги: гпу, Павел Шеремет, экспертизы
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