По всей Украине объявлен максимальный уровень пожароопасности

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Для киевлян уровень пожароопасности немного ниже - четыре из пяти

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Сегодня, 13 августа, из-за установившейся в стране жары на большей части территории Украины спасательные службы объявили наивысший уровень пожарной опасности. Об этом пишет пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности. По Киевской области 13 августа - чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности", - предупредили спасатели.

При этом в столице уровень пожароопасности чуть ниже - 4-го класса.

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13-15 августа ожидается сухая жаркая погода, так как еще 9-го числа в Украину пришел антициклон. Температура, по прогнозам синоптиков, может подниматься до +35 градусов по Цельсию.