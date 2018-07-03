Побег из Миргородского суда: осужденного задержали в Киеве

Виталий Суржан (фото - пресс-служба МВД)

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За шесть дней осужденный за бандитизм успел добраться из Миргорода в Киев, где его и задержали правоохранители

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В Киеве полиция задержала Виталия Суржана, который 27 июня сбежал из зала Миргородского суда. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Суржана доставили в спецучреждение. Также задержаны и находятся под стражей соучастники побега. Сбежать Суржану помогли его подруга и конвоир.

Беглец был осужден за бандитизм, разбой, угон автомобиля, незаконное обращение с оружием.

Это не единственный случай побега за последние дни. 23 июня в Киеве сбежал во время конвоирования заключенный брачный аферист Александр Бурлака. Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк по Херсоном сбежали двое злоумышленников, выломав в прогулочном дворе металлические решетки на крыше.