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02.07.2018, 23:11

Под Черниговом военком за взятки снимал с учета призывников

Под Черниговом военком за взятки снимал с учета призывников - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Подозреваемый задержан после получения им $200 от очередного призывника

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Сотрудники военной прокуратуры совместно с Национальной полицией задержали главного специалиста отдела Городнянского военкомата Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ГПУ, подозреваемый за взятки снимал граждан с военного учета. Задержали военкома непосредственно после получения им $200 от очередного призывника.

За эти деньги сотрудник военкомата брался повлиять на должностных лиц военного комиссариата для принятия решения об исключении призывника из военного учета и выдачу военно-учетного документа в виде временного удостоверения вместо военного билета.

В январе военная прокуратура сил АТО совместно с другими правоохранительными органами задержала и.о. заместителя военного комиссара Чугуевского объединенного районного военкомата Харьковской области после получения взятки в $700.

21 мая призывник при попытке бегства из Тернопольского областного военного комиссариата выпал с 5-го этажа. 

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Теги: сотрудник военкомата, взятка, военкомат, призывник
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