Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 11:00

Под Днепром автобус попал в ДТП и перевернулся: фото, видео

Под Днепром автобус попал в ДТП и перевернулся: фото, видео - Фото
Фото: dp.dsns.gov.ua

В результате аварии травмированы 15 человек

Реклама
Реклама

Вчера, 8 августа, в 21:34 на автодороге Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское столкнулся автобус Mercedes с легковым автомобилем Opel. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Спасатели с помощью спецоборудования достали водителя из поврежденного легкового автомобиля и передали его медикам.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, из них шесть госпитализированы.

У девять человек - легкие телесные повреждения, они были направлены на амбулаторное лечение.

7 августа 2018 года в Днепропетровской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем погибли два человека.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: авария, автобус, ГСЧС, днепр, пассажиры
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Николаевской области бык напал на людей: останавливали пулями
Происшествия В Николаевской области бык напал на людей: останавливали пулями
Опасный ураган Гектор мчит к популярным курортам в Тихом океане
Мир Опасный ураган Гектор мчит к популярным курортам в Тихом океане
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 