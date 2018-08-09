Под Днепром автобус попал в ДТП и перевернулся: фото, видео

Фото: dp.dsns.gov.ua

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В результате аварии травмированы 15 человек

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Вчера, 8 августа, в 21:34 на автодороге Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское столкнулся автобус Mercedes с легковым автомобилем Opel. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Спасатели с помощью спецоборудования достали водителя из поврежденного легкового автомобиля и передали его медикам.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, из них шесть госпитализированы.

У девять человек - легкие телесные повреждения, они были направлены на амбулаторное лечение.

7 августа 2018 года в Днепропетровской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем погибли два человека.