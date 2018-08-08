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08.08.2018, 06:16

Под Днепром автобус столкнулся с авто: есть погибшие - фото

Под Днепром автобус столкнулся с авто: есть погибшие - фото - Фото
Фото: dp.npu.gov.ua

В результате аварии погибли два человека, 13 получили травмы различной степени тяжести

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В Днепропетровской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Погибшие, мужчина и женщина, ехали в рейсовом автобусе сообщением Днепр - Каменское. Полиция устанавливает их личности.

Еще 13 человек, среди которых водитель автобуса и легковушки получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. По предварительной информации, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа в 18:25 на перекрестке возле села Лобойковка Петриковского района Днепропетровской области.

В полиции уточнили, что 34-летний водитель автомобиля Audi не предоставил автобусу преимущества  в движении, в результате чего произошло столкновение. В результате автобус перевернулся на бок.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

7 августа в Днепре на улице Набережная Заводская произошло смертельное ДТП. Грузовой автомобиль Mercedes-Benz Vario столкнулся с двумя легковыми авто, двое человек погибли.

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Теги: дтп, погибшие, автобус, днепр
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