Под Днепром автомобиль врезался в столб: трое погибших – фото

В Днепропетровской области в ДТП на автодороге Днепр –Кобеляки погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.
Трагический инцидент произошел в воскресенье днем, 24 июня, вблизи поселка Обуховка Днепровского района.
По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ Vida не справился с управлением и врезался в железобетонный фонарный столб. Все три человека в авто – двое мужчин и женщина – скончались от полученных травм.
Фото: dp.dsns.gov.ua / Информатор
Спасатели достали тела погибших из искореженной машины с помощью спецоборудования.
23 июня 2018 года во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей погибла гражданка иностранного государства, еще семь иностранцев были госпитализированы.
В тот же день в Кривом Роге водитель авто, предположительно будучи пьяным, сбил насмерть двух женщин.