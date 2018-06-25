Под Днепром автомобиль врезался в столб: трое погибших – фото

Фото: dp.dsns.gov.ua / Информатор

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Тела двух мужчин и женщины из искореженной машины достали с помощью спецоборудования

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В Днепропетровской области в ДТП на автодороге Днепр –Кобеляки погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Трагический инцидент произошел в воскресенье днем, 24 июня, вблизи поселка Обуховка Днепровского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ Vida не справился с управлением и врезался в железобетонный фонарный столб. Все три человека в авто – двое мужчин и женщина – скончались от полученных травм.

Фото: dp.dsns.gov.ua / Информатор

Спасатели достали тела погибших из искореженной машины с помощью спецоборудования.

23 июня 2018 года во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей погибла гражданка иностранного государства, еще семь иностранцев были госпитализированы.

В тот же день в Кривом Роге водитель авто, предположительно будучи пьяным, сбил насмерть двух женщин.