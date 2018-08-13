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13.08.2018, 16:17

Под Днепром обезвредили 500-килограммовую авиабомбу: фото, видео

Под Днепром обезвредили 500-килограммовую авиабомбу: фото, видео - Фото
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Авиационную бомбу ФАБ-500 взорвали пиротехники

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В Днепропетровской области пиротехники обезвредили 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Снаряд остался от Второй мировой войны, сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Возле поселка Заря в Васильковском районе во время проведения земляных работ обнаружили опасную бомбу длиной более двух метров.

На место находки выехала пиротехническая группа. Пиротехники изъяли бомбу и уничтожили путем контролируемого подрыва.

На месте взрыва осталась воронка огромных размеров. Радиус поражения бомбы составляет 160 м. 

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8 августа в Херсонской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.

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Теги: взрыв, днепропетровская область, бомба, ФАБ-500
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