Под Днепром обезвредили 500-килограммовую авиабомбу: фото, видео

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

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Авиационную бомбу ФАБ-500 взорвали пиротехники

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В Днепропетровской области пиротехники обезвредили 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Снаряд остался от Второй мировой войны, сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Возле поселка Заря в Васильковском районе во время проведения земляных работ обнаружили опасную бомбу длиной более двух метров.

На место находки выехала пиротехническая группа. Пиротехники изъяли бомбу и уничтожили путем контролируемого подрыва.

На месте взрыва осталась воронка огромных размеров. Радиус поражения бомбы составляет 160 м.

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8 августа в Херсонской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.