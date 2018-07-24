Под Харьковом подросток хотел убить себя на глазах у матери

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17-летний юноша ударил себя ножом в грудь и был госпитализирован в тяжелом состоянии

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В Харьковской области 17-летний юноша решил покончить жизнь самоубийством на глазах у своей матери. Подросток разозлился и ударил себя ножом в грудь, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что во время приступа агрессии подросток схватил кухонный нож и ударил себя в грудь. Во время попытки самоубийства рядом находилась его мать. С проникающим ранением грудной клетки подростка доставили в Купянскую центральную городскую больницу.

Правоохранители выясняют подробности происшествия. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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