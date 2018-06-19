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19.06.2018, 17:35

Под Харьковом СБУ разоблачила на взятке двух пограничников

Под Харьковом СБУ разоблачила на взятке двух пограничников - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, сотрудники Госпогранслужбы организовали механизм вымогательства денег с иностранцев, которым запрещен въезд в Украину

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках двух руководителей среднего звена Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что начальник отделения вместе с начальником группы инспекторов одного из отделов пограничной службы организовали механизм вымогательства денег с иностранцев, которым запрещен въезд в Украину. Правоохранители задокументировали, что за беспрепятственный пропуск через государственную границу Украины с одного из нелегалов из страны Закавказья зподозреваемые требовали почти 20 тыс грн.

Сотрудники СБУ задержали двух пограничников после завершения незаконного пропуска нерезидента на территорию Украины через проставления дата-штампа в его паспорт.

Фото: ssu.gov.ua

Действия военнослужащих квалифицируются по признакам преступлений, предусмотренных ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды), ст. 419 (нарушение правил несения пограничной службы), ст. 366 (служебный подлог), ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу). Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги: сбу, госпогранслужба, пограничники, иностранцы, взятка
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