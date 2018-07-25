Под Харьковом столкнулись фура и маршрутка: есть пострадавшие

Фото: hk.npu.gov.ua

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В результате аварии травмы получили три человека

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Сегодня, 25 июля, в 07:30 произошло столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля MAN на Симферопольском шоссе в Харьковском районе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП троих пассажиров общественного транспорта доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Они получили незначительные повреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Водители грузовика и маршрутки, 34 и 35 лет, не пострадали, в оказании медицинской помощи не нуждались.

Информацию внесли в журнал единого учета.

24 июля 2018 года около 17:20 в Черкассах водитель BMW протаранил Fiat, который отбросило на пешеходный переход. Погибли 28-летняя женщина с 4-летним ребенком - семья полицейского. Водитель скрылся с места ДТП, позднее его задержали: выяснилось, что это 38-летний харьковчанин, которого с 2017 года разыскивает полиция Киева за побег с места ДТП.