Под Харьковом трое детей пострадали от укусов бешеного животного

Иллюстративное фото: unsplash.com

commenthover

Дети госпитализированы для проведения экстренных профилактических мер

Реклама

Реклама

От укусов бездомного кота с диагнозом "бешенство" пострадали трое детей в Харьковской области. Инцидент произошел в поселке Пересечное Дергачевского района, сообщает Укринформ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

Первый случай нападения на ребенка животным зафиксирован 7 августа. Ребенок хотел погладить кота, но животное его укусило. 12 августа специалисты лабораторного центра выявили у кота бешенство.

Оказалось, что в тот же день от укусов животного пострадали еще двое детей. Их госпитализировали в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1 для проведения курса профилактических прививок против бешенства.

Читайте также: В Николаевской области бык напал на людей: останавливали пулями

Животное усыпили, во дворе, где жил кот, проводят противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как предотвратить заражение бешенством в результате собачьего укуса. Супрун подчеркнула, что после укуса не стоит ждать симптомов заболевания. Необходимо сразу начать профилактику и обратиться за медицинской помощью.