Под Херсоном обнаружили плантацию элитной марихуаны - СБУ

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

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Уничтожили почти 130 кустов

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В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали плантацию элитной марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель села Раздольное Каланчакского района выращивал каннабис для продажи.

Правоохранители изъяли почти сто тридцать кустов конопли, готовых к обработке. Общая стоимость изготовленного из них наркотика на "черном" рынке составила бы по меньшей мере $50 тысяч.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.310 УК.

30 июля сообщалось, что Конституционный суд Грузии отменил наказание за индивидуальное употребление марихуаны.