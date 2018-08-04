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04.08.2018, 22:38

Под Херсоном обнаружили плантацию элитной марихуаны - СБУ

Под Херсоном обнаружили плантацию элитной марихуаны - СБУ - Фото
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Уничтожили почти 130 кустов

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В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали плантацию элитной марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель села Раздольное Каланчакского района выращивал каннабис для продажи.

Правоохранители изъяли почти сто тридцать кустов конопли, готовых к обработке. Общая стоимость изготовленного из них наркотика на "черном" рынке составила бы по меньшей мере $50 тысяч.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.310 УК.

30 июля сообщалось, что Конституционный суд Грузии отменил наказание за индивидуальное употребление марихуаны. 

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Теги: Херсонская область, сбу, марихуана, конопля
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