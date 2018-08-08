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08.08.2018, 17:33

Под Херсоном произошел взрыв, подорвался 11-летний ребенок

Под Херсоном произошел взрыв, подорвался 11-летний ребенок - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам мальчика, взрывался неизвестный предмет

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В среду, 8 августа, в Херсонской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок. Об этом сообщили в управлении Нацполиции области.

Согласно сообщению, из больницы в дежурную часть Высокопольского отделения полиции поступила информация, что в приемное отделение из населенного пункта района был доставлен 11-летний мальчик с повреждениями нижних конечностей.

По словам самого ребенка, он пострадал в результате взрыва неизвестного предмета.

"Состояние здоровья удовлетворительное. На место происшествия выехали специалисты взрыво-технического отдела областного главка полиции. Проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.

31 июля в ОБСЕ сообщили, что боевик в населенном пункте вблизи временно оккупированного Луганска угрожал детям гранатой, а потом подорвал себя.

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Теги: полиция, взрыв, больница, ребенок, Херсонская область, взр
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