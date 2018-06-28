Под Житомиром человек подорвался на старой мине - хранил ее дома

Фото: zt.npu.gov.ua

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Пострадавшего госпитализировали с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног

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Вечером 27 июня в селе Березовка Житомирской области во дворе частного дома произошел взрыв, пострадал 54-летний хозяин. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Взорвался боеприпас времен Второй мировой войны калибра 120 мм. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы, спасатели и медики.

Пострадавшего госпитализировали с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.

В сарае правоохранители обнаружили еще несколько корпусов боеприпасов, среди которых - минометные мины времени Второй мировой.

Все боеприпасы и их части изъяли для экспертизы.

28 мая в Румынии в лесу взорвалась бомба времен Второй мировой, погиб 27-летний мужчина, еще двое получили ранения. По предварительным данным, бомба взорвалась от удара молотком.