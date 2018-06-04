Под Житомиром двое подростков отравились неизвестным веществом

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Тела своего 16-летнего сына и его 15-летней знакомой обнаружила в квартире местная жительница, вернувшись с работы после ночной смены

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В селе Высокая печь Житомирской области в результате отравления неизвестным веществом умерли двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Инцидент случился еще 2 июня, однако сообщила о нем полиция только сегодня.

Тела подростков обнаружила в квартире жительница Высокой печи, вернувшись с работы после ночной смены.

Ее сыну было 16 лет, девушке, которая была с ним, - 15-лет. В каких отношениях находились подростки, полиция не сообщает.

В ходе первоочередного выяснения обстоятельств признаки причастности посторонних лиц к смерти детей не выявлены, сообщили правоохранители. Входная дверь была заперты изнутри и, чтобы попасть в дом, пришлось сломать замок.

"По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом". – сказано в сообщении.

Начато уголовное производство.

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