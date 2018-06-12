Под Киевом компания из трех человек с ножом напала на таксиста

Фото: kv.npu.gov.ua

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Задержанными оказались ранее судимые жители Белоцерковского района - 38-летняя женщина и ее сообщники 32 и 36 лет

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Возле села Коженики Белоцерковского района на водителя такси напали пассажиры. Угрожая убить ножом, отобрали у мужчины 1300 грн выручки, кошелек, очки и видеорегистратор, после чего скрылись. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Несмотря на то, что потерпевший сообщил о разбойном нападении через восемь часов, полицейские разыскали и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые жители Белоцерковского района - 38-летняя женщина и ее сообщники 32 и 36 лет. У них изъяли вещественные доказательства.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование по рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 187 УК (разбой). Полицейские проверяют злоумышленников на причастность к совершению других преступлений на территории Киевской области.

Ранее в Киеве оперативники задержали лжекурьера по подозрению в квартирном разбое, теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.