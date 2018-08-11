Под Киевом сняли с рейса маршрутку: водитель был пьян

Под Киевом маршрутку сняли с рейса из-за нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Маршрутку остановили в Чабанах, у 43-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения - нетрезвое состояние подтвердили и результаты медицинского освидетельствования.
Когда маршрутку Киев-Боярка остановили, пассажиров в ней не было.
Водителя сняли с рейса и составили протокол об административном нарушении. В дальнейшем меру наказания для него определит суд.
Вчера, 10 августа, в Запорожской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком. На месте погибли пять человек, среди них четверо детей, еще один ребенок скончался по дороге в больницу. ДТП произошло в районе села Каменское (27 км от Запорожья). Полиция задержала водителя КамАЗа.