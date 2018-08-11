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11.08.2018, 13:18

Под Киевом сняли с рейса маршрутку: водитель был пьян

Под Киевом сняли с рейса маршрутку: водитель был пьян - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Полиция оставила маршрутку в Чабанах и медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель в нетрезвом состоянии

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Под Киевом маршрутку сняли с рейса из-за нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Маршрутку остановили в Чабанах, у 43-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения - нетрезвое состояние подтвердили и результаты медицинского освидетельствования. 

Когда маршрутку Киев-Боярка остановили, пассажиров в ней не было. 

Водителя сняли с рейса и составили протокол об административном нарушении. В дальнейшем меру наказания для него определит суд. 

Вчера, 10 августа, в Запорожской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком. На месте погибли пять человек, среди них четверо детей, еще один ребенок скончался по дороге в больницу. ДТП произошло в районе села Каменское (27 км от Запорожья). Полиция задержала водителя КамАЗа.

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Теги: маршрутка, мвд, водитель, алкогольное опьянение
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