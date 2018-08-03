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03.08.2018, 20:50

Под Кировоградом задержали дезертировавшего из Крыма военного

Под Кировоградом задержали дезертировавшего из Крыма военного - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, украинец покинул воинскую часть ВСУ в марте 2014 года, после чего якобы поступил на службу в армию РФ

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В СБУ заявляют, что задержали в Кировоградской области военного ВСУ, который дезертировал из своей воинской части в Крыму в начале марта 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военнослужащий находился в розыске.

По информации СБУ, в начале марта 2014 года старший солдат военной части с дислокацией в АР Крым самовольно покинул место прохождения службы в Алуште и не явился к месту передислокации части на материковой Украине.

В СБУ выяснили, что в течение 2015 года мужчина якобы проходил службу по контракту в рядах вооруженных сил России, из которых уволился и вернулся в Кировоградскую область, откуда он родом.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 408 (Дезертирство) УК, сотрудники СБУ задержали мужчину в Александрийском районе Кировоградской области.

"Сейчас продолжаются следственные действия с целью проверки информации по содействию перебежчика вооруженным силам агрессора во время аннексии АР Крым", - сказано в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 (Госизмена) УК.

В мае 2018 г после двух лет судебного разбирательства к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и насилие против сотрудника СБУ приговорили подполковника ВСУ.

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Теги: Крым, сбу, госизмена, дезертир, кировоград
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