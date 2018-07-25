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25.07.2018, 11:11

Под Мариуполем в поле подорвался трактор: на что-то наехал

Под Мариуполем в поле подорвался трактор: на что-то наехал - Фото
Подрыв мины (фото - пресс-служба Минобороны)

Тракторист в состоянии средней тяжести оперативно доставлен в больницу приморского города

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В прифронтовом селе Гранитное в Волновахском районе Донецкой области при уборке урожая на неизвестном предмете подорвался трактор. Об этом сообщила пресс-служба главного управления областной ГСЧС.

"24 июля в 20:45 на телефон Службы спасения "101" поступила информация о подрыве трактора. При проведении работ по уборке урожая трактор наехал на неизвестный предмет, который взорвался", - говорится в сообщении.

Тракторист в состоянии средней тяжести госпитализирован в мариупольский госпиталь, а позднее - в больницу Днепра.

"Александр, 47 лет, житель села Гранитное. Доставлен в Мечникова в тяжелом состоянии. Минно-взрывная травма, контузия, разрыв слухового канала, осколки на лице, в глазу, перелом костей правой ноги. Врачи Мечникова собирают по кусочкам правую ногу", - написал в Facebook главврач больницы Сергей Рыженко.

По его словам, пострадавший "больше переживает за трактор, который восстановлению не подлежит".

Около Гранитного проходит линия разграничения между свободной и временно оккупаированной Россией частью Донбасса.

Место происшествия на карте региона:

Точно такое же происшествие произошло 22 июля в микрорайоне Восточный Мариуполя - том самом, который в активную фазу войны в Донбассе обстреляли из реактивной артиллерии российские войска.

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Теги: война в донбассе, подрыв, трактор, гранитное
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