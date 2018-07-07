Под Мариуполем военные задержали боевика

Под Мариуполем военные Нацгвардии из состава объединенных сил задержали боевика на блокпосту недалеко от Мариуполя. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
Военный наряд остановил для осмотра пригородный рейсовый автобус, который следовал по маршруту Мариуполь - Мангуш.
"При проверке документов было обнаружено, что один из пассажиров автобуса, гражданин С., житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой ДНР", - отметили в пресс-центре.
Его задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
4 июня 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции объединенных сил, задержали в Донецкой области участника незаконных вооруженных формирований.