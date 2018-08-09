Под Одессой Mercedes влетел в микроавтобус: погиб иностранец

Фото: отдел коммуникации ГУНП в Одесской области

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Водитель легкового авто от полученных травм погиб, семь пассажиров госпитализированы

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На Николаевской трассе автомобиль Mercedes вылетел на встречку и протаранил микроавтобус Renault. В результате ДТП погиб водитель Mercedes, шесть человек госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одесской области в результате смертельного ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализировали четверых пассажиров легкового автомобиля и троих пассажиров микроавтобуса. 40-летний гражданин другой страны от полученных травм погиб.

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На место происшествия прибыли правоохранители. Предварительно, Mercedes с заграничной регистрацией выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК, подробности происшествия выясняются.

8 августа на автодороге Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское автобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Opel. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, из них шесть госпитализированы.