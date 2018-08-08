Под Одессой обнаружили поле конопли на 20 млн грн – фото

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области

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Правоохранители нашли больше 20 тысяч кустов конопли

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В Одесской области полицейские совместно с пограничниками обнаружили поле конопли. На двух гектарах земли росло больше 20 тысяч кущей конопли общей стоимостью на черном рынке более 20 млн грн, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Незаконную плантацию обнаружили возле села Кислицы. Поле прятали на огражденной территории, принадлежащей аграрно-рыбацкому кооперативу.

Во время обыска на поле находились тракторист с техникой и охранник. Часть "урожая" уже собрали и выпалили участок земли. Правоохранители изъяли оставшиеся растения.

Правоохранители устанавливают причастных к выращиванию конопли, открыто уголовное дело по ч.1 ст.310 УК. Злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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4 августа в Херсонской области сотрудники СБУ ликвидировали плантацию элитной марихуаны. Правоохранители изъяли почти сто тридцать кустов конопли, готовых к обработке. Общая стоимость изготовленного из них наркотика на "черном" рынке составила бы по меньшей мере $50 тысяч.