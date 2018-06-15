Под Одессой полиция освободила 30 человек из трудового рабства

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам главы Нацполиции, среди освобожденных - беременная на восьмом месяце женщина, ее ни разу не показывали врачу

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Полицейские подразделения Крым реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Twitter.

Среди освобожденных - беременная на восьмом месяце женщина.

По данным главы Нацполиции, ее ни разу не показали врачу.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Нацполиции предотвратили продажу троих женщин за границу в сексуальное рабство. По данным правоохранителей, 26-летний мужчина пытался завербовать женщин от 27 до 31 года для выезда в Германию.