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15.06.2018, 11:13

Под Одессой полиция освободила 30 человек из трудового рабства

Под Одессой полиция освободила 30 человек из трудового рабства - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы Нацполиции, среди освобожденных - беременная на восьмом месяце женщина, ее ни разу не показывали врачу

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Полицейские подразделения Крым реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Twitter.

Среди освобожденных - беременная на восьмом месяце женщина.

По данным главы Нацполиции, ее ни разу не показали врачу.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Нацполиции предотвратили продажу троих женщин за границу в сексуальное рабство. По данным правоохранителей, 26-летний мужчина пытался завербовать женщин от 27 до 31 года для выезда в Германию.

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Теги: полиция, освобождение, сергей князев, одесская область, рабство
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