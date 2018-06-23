Под Одессой психически больной мужчина обстрелял полицейских

iStock-503049368

commenthover

Был введен в действие оперативно-тактический план ГРОМ, на место прибыли усиленные наряды правоохранителей, подразделения КОРД, ГосЧС и медики

Реклама

Реклама

В одном из сел Лиманского района Одесской области мужчина бросил светошумовую гранату в полицейских, которые приехали на вызов к его дому, а затем открыл огонь по ним из охотничьего ружья. Об этом в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме находится вооруженный обрезом охотничьего гладкоствольного ружья гражданин 1982 г. р., который стоит на учете как психически больной человек, также он, по информации правоохранителей, употребляет наркотики.

"Во время проверки данной информации гражданин бросил светошумовую гранату в сотрудников полиции и совершил несколько выстрелов из ружья", - написал Форостяк.

Один из полицейских получил ранение в плечо. Правоохранителю оказали медпомощь и на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Был введен в действие оперативно-тактический план ГРОМ, на место прибыли усиленные наряды правоохранителей, подразделения КОРД, ГосЧС и медики.

С мужчиной вели переговоры с целью убедить его сложить оружие и сдаться правоохранителям. Однако ситуация была осложнена тем, что в дом зашла мать мужчины, которая отказалась покинуть помещение.

Позже Форостяк сообщил, что мужчина задержан. "Оперативный план ГРОМ снят в 14:45", - написал он.

20 июня полицейский спецназ на улице Грушевского в Киеве задержал 15-летнего подростка, который шел к зданию Кабмина в маске, бронежилете и с карабином, который внешне напоминает автомат Калашникова. Позже СМИ сообщили, что, по словам подростка, он "шел стрелять депутатов".