Под Одессой семья отравилась грибами, мать и ребенок умерли - СМИ

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При этом, по данным СМИ, женщина была беременна седьмым ребенком

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В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области целая семья отравилась бледной поганкой. Мать и один из ее пятерых детей скончались в больнице. Об этом сообщает местный 7 телеканал.

Согласно сообщению, за помощью к врачам родители детей обратились не сразу, пытаясь лечиться самостоятельно.

В пятницу супружескую пару и их пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу троих детей перевели в Киев.

По информации издания, сегодня в Одессе скончалась мать детей. Телеканал, ссылаясь на данные обследования, сообщает, что женщина ждала седьмого ребенка.

Кроме того, в Киеве умер ее 11-летний сын. Еще два ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Шестой ребенок пары, 6-летняя девочка, не ела грибов – она здорова.