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17.08.2018, 08:01

Под Одессой установят памятник-башню Донецкого аэропорта: фото

Под Одессой установят памятник-башню Донецкого аэропорта: фото - Фото
Диспетчерская башня Донецкого аэропорта (фото - сайт сепаратистов)

Памятник сделан в виде расстрелянной российскими оккупантами башни аэропорта Донецка: там долгое время был наблюдательно-корректировочный пост сил АТО

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В поселке Доброслав, который находится в Лиманском районе Одесской области, устанавливают памятник защитникам Украины, который сделан в виде стилизованной башни ДАП. Об установке скульптуры сообщила в Facebook мэр поселка Людмила Прокопечко.

Диспетчерская башня аэропорта в Донецке - один из символов героизма воинов сил АТО, которых за стойкость прозвали "киборгами".

В результате постоянных артиллерийских обстрелов она частично обрушилась 13 января 2015 года - незадолго до того, как гибридная российская армия подорвала терминал, из которого 242 дня не могла выбить защитников аэропорта.

Памятник авторства скульптора Виталия Квака и мастера художественной ковки Освальдо Фраги расположили в местном парке Славы, пишет Думская. Официально его откроют на День Независимости - 24 августа.

В Доброславе есть еще два арт-объекта этих двух энтузиастов - "Девушка-весна" и "Десять заповедей".

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Доброслав на карте региона:

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Теги: война в донбассе, памятник, донецкий аэропорт, одесская область, диспетчерская башня, мемориал, доброслав
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