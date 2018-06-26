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26.06.2018, 13:46

Под Полтавой петарды на футболе приняли за автоматную очередь

Под Полтавой петарды на футболе приняли за автоматную очередь - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

Сообщение о "стрельбе" на матче областного чемпионата по любительскому футболу в селе Савинцы растиражировали местные СМИ

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СМИ на днях сообщили о чрезвычайном происшествии в Полтавской области: якобы во время футбольного матча в одном из сел региона неизвестные стреляли из автомата Калашникова. Как рассказали в областной полиции, на самом деле это были взрывы петард.

25 июня издание Полтава365 сообщило, что на выходных в селе Савинцы Миргородского района проходил матч чемпионата области по футболу среди любителей. В перерыве между таймами кто-то из зрителей внезапно "открыл огонь из автомата Калашникова", утверждает СМИ со ссылкой на очевидцев. Якобы из-за этого инцидента арбитру даже пришлось отложить начало второго тайма.

В пресс-службе полиции Полтавской области подтвердили, что на стадионе в Савинцах 23 июня произошел инцидент, однако это была не стрельба, а взрывы петард – их начали взрывать неизвестные к концу первого тайма игры, из-за чего матч был приостановлен.

Отмечается, что на этот факт полиция "отреагировала мгновенно", а болельщики "отреагировали адекватно и успокоились", второй тайм прошел без нарушений.

Полицейские зарегистрировали данное происшествие и сейчас устанавливают причастных к нему лиц.

25 июня 2018 года сообщалось, что в Австралии во время футбольного матча на поле выбежал кенгуру и "заблокировал" собой ворота.

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Теги: футбол, оружие, петарда, автомат, автоматная очередь
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