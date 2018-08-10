Под стандарт НАТО: появились первые фото украинской САУ Богдана

Фото: facebook.com/szgurets

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Сегодня примут решение - брать новую САУ на вооружение или нет

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В сети появились первые фото новой самоходной артиллерийской установки "Богдана" со 155-миллиметровой пушкой под стандарт НАТО, которую Украина будет выпускать серийно. Первый снимок выложил у себя в Facebook главред Defense Express Сергей Згурец, позднее другое фото, почти фронтальное, показал советник президента Юрий Бирюков.

САУ продемонстрируют в Киеве на военном параде ко Дню Независимости.

Ранее на вооружении украинской армии из аналогичных были только орудия 152 мм - советский стандарт.

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Эксперты полагают, что "Богдана" - прототип гаубицы, которую создали по образцу пушки с боевого модуля польской САУ Krab на украинской колесной основе (полноприводный грузовик КрАЗ-6322 с формулой 6х6). Ранее в ГЦ Укроборонпром рассматривали идею создания такой же САУ, но на гусеницах.

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Позавчера о государственных испытаниях САУ упоминал глава Минобороны Степан Полторак, однако внешний вид "Богданы" был засекречен. Сегодня, по его словам, будет принято решение - брать эту САУ на вооружение или нет.

Помимо "Богданы", на параде 24 августа будет и другая техника, которую также показал у себя в Facebook Бирюков: