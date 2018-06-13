Под Сумами пенсионера арестовали по подозрению в тройном убийстве

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Ранее несудимого мужчину подозревают в убийстве собственного сына и двух его друзей; ему грозит пожизненное заключение

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В Сумской области 71-летний мужчина арестован по подозрению в убийстве трех человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии ведомства, 11 июня 2018 года в селе Старые Вирки Белопольского района подозреваемый и его младший сын вступили в ссору со старшим сыном и тремя его друзьями. В итоге пенсионер, как утверждает следствие, застрелил из охотничьего ружья двух друзей сына, а затем зарезал ножом его самого.

В тот же день мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство нескольких людей). Пенсионеру грозит пожизненное заключение, до этого он не был судим. Суд отправил подозреваемого в СИЗО без права внесения залога.

Также следователи проверяют возможную причастность к убийству младшего сына мужчины.

Ранее в июне 2018 года в Днепропетровской области изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. По подозрению в преступлении задержан подросток, на год старше убитой.