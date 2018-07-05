Под Светодарском военные разнесли диверсионную группу боевиков

Неподалеку от временно оккупированной Горловки боевики гибридной российской армии неудачно пытались подобраться к позициям ВСУ: диверсантов заметили и устроили им "теплый прием". Об этом говорится в утренней сводке от штаба операции объединенных сил.
На Светлодарской дуге фронта боевики обстреляли военных в Зайцево и Пивденном из гранатометов, пулеметов и автоматов: как выяснилось позднее, это было прикрытием для захода диверсионно-разведывательной группы на позиции сил ООС.
"Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты: огонь из имеющихся средств заставил его с потерями отступить", - подчеркнули в штабе.
Итог боя: один террорист уничтожен, подорвавшись на взрывном устройстве, шестеро его подельников ранены.
ВСУ в результате боя понесли санитарные потери: двое защитников Украины получили ранения.
Смотрите также: "Пусть ходят, задрав головы": дрон взорвал блиндаж оккупантов
Всего за прошедшие сутки, 4 июля, российские оккупанты и коллаборационисты 19 раз обстреляли позиции сил ООС, два раза из них - с применением запрещенного "Минском" оружия.