Под Светодарском военные разнесли диверсионную группу боевиков

Бойцы ООС (скриншот из видеозаписи)

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Позиции украинских войск под Горловкой остались в неприкосновенности: ДРГ российско-террористического контингента была накрыта огнем еще на подходе

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Неподалеку от временно оккупированной Горловки боевики гибридной российской армии неудачно пытались подобраться к позициям ВСУ: диверсантов заметили и устроили им "теплый прием". Об этом говорится в утренней сводке от штаба операции объединенных сил.

На Светлодарской дуге фронта боевики обстреляли военных в Зайцево и Пивденном из гранатометов, пулеметов и автоматов: как выяснилось позднее, это было прикрытием для захода диверсионно-разведывательной группы на позиции сил ООС.

"Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты: огонь из имеющихся средств заставил его с потерями отступить", - подчеркнули в штабе.

Итог боя: один террорист уничтожен, подорвавшись на взрывном устройстве, шестеро его подельников ранены.

ВСУ в результате боя понесли санитарные потери: двое защитников Украины получили ранения.

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Всего за прошедшие сутки, 4 июля, российские оккупанты и коллаборационисты 19 раз обстреляли позиции сил ООС, два раза из них - с применением запрещенного "Минском" оружия.