Под Тернополем сожгли лагерь ромов

Фото: пресс-центр Нацполиции

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По словам женщины из лагеря, на них напали "около 15 человек, которые стреляли, кричали и пытались избить"

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Поздно вечером 22 мая на лагерь ромов у поселка Большая Березовица близ Тернополя напала группа неизвестных, у которых при себе якобы были биты и огнестрельное оружие, и сожгли палатки. Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции.

О погроме правоохранителям сообщила по телефону женщина из лагеря.

По ее словам, на них напали "около 15 человек, которые стреляли, кричали и пытались избить". Люди спасались бегством. Когда на место инцидента около сахарного завода выехала полиция, ромы рассказали, что в момент атаки в лагере - это было время ужина - находились семь взрослых и 33 детей.

За медпомощью, пишут в полиции, никто не обращался.

На месте дебоша изъяты гильзы, предположительно от пневматического оружия. В 1,5 км от места происшествия полиция остановила группу лиц: их забрали в местное отделение, однако позднее, пишут местные СМИ, всех отпустили как непричастных. Сейчас правоохранители опрашивают людей.

Место инцидента на карте региона:

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с огнестрельным или холодным оружием).

Полиция рассматривает несколько версий нападения, в первую очередь – конфликт между местными и ромами, так как накануне были жалобы на негативное поведение ромской общины в Тернопольской области. Обитатели лагеря приехали из Закарпатской области, сообщили в полиции, и "на жизнь зарабатывали сбором и сдачей металлолома".

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В ночь на 21 апреля ультраправая группировка C14 напала на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве: были сожжены 15 палаток, от ромов потребовали покинуть это место. В полиции заявили, что там "провели субботник" и "сожгли мусор". Позже было опубликовано видео разгона лагеря. Открыто уголовное производство.