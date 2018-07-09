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09.07.2018, 16:31

Под Винницей подозреваемый бросил гранату в полицейских: видео

Под Винницей подозреваемый бросил гранату в полицейских: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Ранило главу группы реагирования патрульной полиции

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В селе Флорино Винницкой области злоумышленник бросил гранату в полицейских, когда те попытались его задержать. В результате взрыва пострадал работник полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Инцидент произошел вечером 8 июля. Полицейских вызвали на железнодорожную станцию, где неизвестный угрожал людям гранатой.

Злоумышленник, увидев полицию, начал убегать на окраину села. Потом спрятался на кукурузном поле и бросил в сторону правоохранителей гранату.

Взрывной волной был травмирован глава группы реагирования патрульной полиции Василий Ткач. Полицейского госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По словам врачей, его состояние - средней степени тяжести.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

Взрывотехники и кинологи нашли остатки гранаты, рычаг к запала от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 граммов.

8 июля в квартире львовской многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения. 

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Теги: граната, винницкая область
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