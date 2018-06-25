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25.06.2018, 13:08

Под Запорожьем депутат насмерть сбил мужчину: винит погибшего

Под Запорожьем депутат насмерть сбил мужчину: винит погибшего - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Пешеход бросился под колеса авто "обнаженным и в состоянии сильного алкогольного опьянения", утверждает депутат Ярослав Гришин

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Депутат Запорожского облсовета от УКРОПа Ярослав Гришин на автомобиле насмерть сбил мужчину, который, по словам водителя, якобы сам бросился под колеса "пьяным и голым". Об этом депутат сообщил в своем Facebook.

Как рассказал Гришин, поздно вечером 24 июня он с матерью и дочерью возвращался из Бердянска в Запорожье. За 20 км до областного центра на трассе Симферополь – Харьков под колеса авто "бросился мужчина, который перебегал трассу в запрещенном месте обнаженным и в состоянии сильного алкогольного опьянения", утверждает депутат.

По словам Гришина, он и его близкие вызвали медиков и полицию, а затем вместе с другими людьми оказали пострадавшему первую помощь. Молодого человека доставили в больницу, где он умер.

Депутат заявляет, что был трезвым и прошел медэкспертизы, а также "сделал все, что мог, чтобы спасти человека".

LIGA.net обратилась за комментарием по этому поводу в пресс-службу полиции Запорожской области, однако там порекомендовали связаться с прокуратурой региона. В прокуратуре же от комментариев отказались, сославшись на пока отсутствие официальной информации о ДТП, и отметили, что на месте происшествия продолжаются следственные действия.

24 июня 2018 года в Днепропетровской области в ДТП на автодороге Днепр – Кобеляки погибли три человека.

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Теги: дтп, смертельное дтп, дтп с депутатом, ярослав гришин, дтп под запорожьем
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