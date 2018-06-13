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13.06.2018, 07:05

Под Запорожьем задержан мужчина за DDos-атаки на предприятия

Под Запорожьем задержан мужчина за DDos-атаки на предприятия - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате таких действий частные предприятия теряли клиентов, поскольку своевременно не могли реагировать на посылаемый сигнал о помощи

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В Запорожской области киберполиция разоблачила мужчину, который в течение последних двух месяцев несанкционированно вмешивался в работу компьютерных систем охраны частных предприятий Запорожья и Мариуполя. Об этом сообщил департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Cотрудники Приднепровского управления киберполиции установили, что злоумышленник - 29-летний житель Мариуполя - с помощью вредоносного программного обеспечения осуществлял целенаправленное несанкционированное воздействие (DDOS-атаку) на маршрутизаторы предприятия. Путем нагрузки на роутер он блокировал доступ оборудования предприятия к интернету, делал невозможным мониторинг и не позволял управлять удаленным оборудованием около трех тысяч абонентов предприятий, расположенных в Запорожской и Донецкий областях.

В результате таких действий частные предприятия теряли клиентов, поскольку своевременно не могли реагировать на посылаемый сигнал о помощи. Работники киберполиции Запорожской и Донецкой областей совместно со следователями полиции Запорожской области установили, что атаки осуществлялись из квартиры в Мариуполе, где и был проведен обыск, по результатам которого изъято несколько ноутбуков, флеш-носители информации и мобильный телефон.

"Во время предварительного осмотра техники полицейские обнаружили на компьютерах злоумышленника вредоносное программное обеспечение. Кроме того, в журнале логирований указанного программного обеспечения были выявлены IP-адреса предприятий, на которые злоумышленник осуществлял несанкционированное вмешательство", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), устанавливаются убытки пострадавших предприятий.

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Теги: Запорожье, киберполиция, DDos-атака, DDos-атаки
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