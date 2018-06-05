Подозреваемые в нападении на Устименко объявлены в розыск: фото

Виталий Устименко Фото: Facebook Виталия Устименко

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Правоохранители опубликовали фото подозреваемых и попросила всех, кто владеет какой-либо информацией о них, сообщить в полицию

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Нацполиция в Одесской области объявила в розыск подозреваемых в нападении на ведущего Суспільного мовлення, активиста Автомайдана Виталия Устименко, которое произошло сегодня в Одессе, на Фонтанской дороге. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция опубликовала фото подозреваемых и попросила всех, кто владеет какой-либо информацией о них, сообщить в полицию по телефонам: (048) 779-40-61, (048) 779-49-61, (048) 779-43-05 или 102.

Сегодня в Одессе двое неизвестных напали с ножом на Устименко. По словам журналиста, на него напали двое спортивной внешности, когда они с другом вышли из здания редакции Суспільного телебачення. Устименко рассказал, что его начали избивать, повалили на землю и после этого нанесли удар колющим предметом.

Он считает, что нападавшие хотели попасть ему в почку, но промахнулись и попали в бедро.

Устименко госпитализирован. По предварительному диагнозу медиков, он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рубленую рану левого виска, ушиб грудной клетки, колото-резаную рану левой ягодицы.