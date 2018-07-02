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02.07.2018, 22:21

Подозреваемые в похищении сына ливийского дипломата арестованы

Подозреваемые в похищении сына ливийского дипломата арестованы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Граждан Египта заключили под стражу на 60 суток без права на залог

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Двоим подозреваемым в похищении в Киеве сына ливийского дипломата суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, передает столичная прокуратура.

Им объявлено о подозрении в похищение человека и вымогательстве и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Похищение произошло 25 июня около полудня на улице Тургеневской. Действуя согласно разработанному плану, злоумышленники напали на потерпевшего (26-летнего сына ливийского дипломата), силой посадили его в машину и вывезли в неизвестном направлении. В течение дня похитители удерживали мужчину, надеясь на выкуп за его освобождение. Не получив денег, нападавшие освободили заложника. Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались двое граждан Египта.

За совершенное преступление подразумевается наказание до 7 лет лишения свободы.

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Теги: похищение, дипломат
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