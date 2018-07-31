Подозреваемые в убийстве солдата в Лозовой задержаны - комбат

Полиция задержала подозреваемых в убийстве военного, тело которого обнаружили в канализационном коллекторе на территории военной части в городе Лозовая Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook командир 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.
Ранее Власенко сообщил, что убитый военный - пулеметчик штурмового подразделения старший солдат Козаков Константин Александрович.
Константин Козаков
Фото: Facebook / Вячеслав Власенко)
31 июля в городе Лозовая Харьковской области, в одной из воинских частей обнаружено тело военнослужащего. Погибшим оказался 23-летний военнослужащий, на его теле обнаружены повреждения.
29 июля в воинской части Сухопутных войск ВСУ в Житомирской области офицер по неосторожности подстрелил дежурного части.