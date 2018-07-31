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31.07.2018, 21:09

Подозреваемые в убийстве солдата в Лозовой задержаны - комбат

Подозреваемые в убийстве солдата в Лозовой задержаны - комбат - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua

Убитый военный - пулеметчик штурмового подразделения старший солдат Константин Козаков

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Полиция задержала подозреваемых в убийстве военного, тело которого обнаружили в канализационном коллекторе на территории военной части в городе Лозовая Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook командир 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.

Ранее Власенко сообщил, что убитый военный - пулеметчик штурмового подразделения старший солдат Козаков Константин Александрович.

Константин Козаков

Фото: Facebook / Вячеслав Власенко)

31 июля в городе Лозовая Харьковской области, в одной из воинских частей обнаружено тело военнослужащего. Погибшим оказался 23-летний военнослужащий, на его теле обнаружены повреждения. 

29 июля в воинской части Сухопутных войск ВСУ в Житомирской области офицер по неосторожности подстрелил дежурного части. 

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Теги: Лозовая, убийство
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