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03.08.2018, 18:21

Подозреваемых в убийстве бойца АТО Олешко отправили в СИЗО

Подозреваемых в убийстве бойца АТО Олешко отправили в СИЗО - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Суд не предоставил подозреваемым возможности внести залог

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Всем четырем подозреваемым в убийстве бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Мера пресечения избрана без права внесения залога.

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске. 

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Теги: сизо, арест, подозреваемый, виталий олешко, сармат
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