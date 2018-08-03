Подозреваемых в убийстве бойца АТО Олешко отправили в СИЗО

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Суд не предоставил подозреваемым возможности внести залог

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Всем четырем подозреваемым в убийстве бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Мера пресечения избрана без права внесения залога.

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске.