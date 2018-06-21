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21.06.2018, 22:08

Подозреваемый в коррупции чиновник вышел под залог и бежал в Крым

Подозреваемый в коррупции чиновник вышел под залог и бежал в Крым - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сумма залога составляла 128 тысяч грн

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Руководитель Запорожского регионального управления водных ресурсов Александр Шель, задержанный ранее за вымогательство и получение взятки, вышел из СИЗО после внесения залога в 128 тыс. грн и уехал в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Подозреваемого выпустили из СИЗО под зало 14 июня 2018 года решением суда Орджоникидзевского района Запорожья.

Оказавшись на свободе, чиновник уклонялся от явки к следователю и прокурору, а затем уехал из Запорожья на территорию временно оккупированного Крыма.

Подозреваемого объявили в розыск. Суд дал разрешение на его задержание.

В прокуратуре отметили, что обвинительные акты в отношении двух других сотрудников Запорожского регионального управления водных ресурсов, в частности заместителя руководителя ведомства, также обвиняемых по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение), направлены в суд.

20 июня правоохранители задержали заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области и главного государственного ревизора – инспектора ГУ ГФС в Сумской области на взятке в 60 тыс. грн.

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Теги: Запорожье, коррупция, залог
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