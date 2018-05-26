Подозреваемый в убийстве депутата в Черкассах арестован - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Суд избрал меру пресечения Николаю Гончару

Реклама

Реклама

Николаю Гончару, которого подозревают в убийстве депутата областного совета и экс-заместителя мэра Черкасс Сергея Гуры, избрали меру пресечения. Об этом сообщает местное издание Инфомост.

Согласно сообщению, Гончара арестовали на два месяца без права внесения залога.

Фамилия подозреваемого в убийстве Гуры звучала на фоне скандала с распределением бесплатных земельных участков в Сосновке среди родственников и знакомых городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко. Так один из участков в итоге достался Николаю Гончару.

24 мая в Черкассах неизвестный, ворвавшись в помещение офиса ВО Черкащани с двумя гранатами и оружием, угрожал взорвать себя. В ходе нападения был застрелен депутат облсовета от ВО Батьківщина Сергей Гура. Подозреваемый в убийстве задержан.

Читайте также: За что убили депутата в Черкассах: версия прокуратуры