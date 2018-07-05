Убийство рома: суд рассмотрел апелляции подозреваемых подростков

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Апелляции от четверых подозреваемых суд отклонил, еще две - рассмотрит на следующей неделе

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Апелляционный суд Львовской области не удовлетворил ходатайство адвокатов и оставил под стражей подозреваемых в нападении на лагерь и убийстве рома во Львове. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение апелляций от несовершеннолетних Юрия Бешлея, Константина Петрова, Олега Терендия проходило за закрытыми дверями. Все три апелляции о смягчении им мер пресечения суд отклонил.

Заседание по делу еще одного подозреваемого Ярослава Пужило перенесли на 9 июля.

Рассмотрение апелляционной жалобы подозреваемого Андрея Иванечко перенесено на 10 июля.

5 июля суд рассмотрел апелляцию от 20-летнего арестованного Андрея Тычки, подозреваемого в организации нападения на ромов. Его оставили под стражей. Тычке грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. В полиции говорят, что задержали подозреваемых из организации Трезвая и злая молодежь. Подозреваемым - по 16-17 лет, все - жители Львова.