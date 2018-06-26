Подрыв авто в центре Киева: на каком этапе расследование

Фото: Нацполиция

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8 сентября 2017 г в центре Киева взорвали автомобиль, в котором находились гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина и 10-летний ребенок

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Следствие не установило ни исполнителя, ни заказчика убийства гражданина Грузии Тимура Махаури, которого взорвали в автомобиле вместе с женщиной и 10-летней девочкой в районе Бессарабской площади в Киеве 8 сентября 2017 г. Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец.

"Из той информации, которая мне известна, конкретные лица, совершившие это преступление, еще не установлены", - сказал он.

Чиновник добавил, что также остается неизвестным и заказчик убийства.

По словам представителя полиции, расследование продолжается.

8 сентября 2017 года в районе Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль, в который было заложено взрывное устройство. В результате взрыва погиб гражданин Грузии Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури). Женщина-водитель была госпитализирована с ранениями. Также в салоне находилась 10-летняя девочка, она серьезно не пострадала - водитель соседнего авто успел достать ее из искореженной машины.



Друг погибшего сообщил, что Тимур Махаури был членом чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне проведения АТО. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал погибшего "весьма незаурядной личностью", и рассказал о его проблемах с законом. Ранее Махаури в Украине получил условный срок за незаконное хранение оружия. А три года назад Махаури был задержан турецкими властями по подозрению в убийстве сразу пяти чеченцев, скрывавшихся от российского правосудия.